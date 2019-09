Les autorités des Bahamas cherchent encore à localiser 1.300 personnes, dix jours après le passage de l'ouragan Dorian sur le nord-ouest de l'archipel, ont indiqué jeudi les services d'urgence, contre 2.500 la veille.

Cette baisse drastique est due aux vérifications faites entre la liste des personnes signalées disparues par leurs proches et celle des victimes hébergés dans des centres d'urgence, a indiqué le porte-parole de l'agence bahaméenne des situations d'urgence (Nema).

Le bilan officiel reste à 50 morts après le passage de la tempête de catégorie 5 qui a dévasté deux îles du nord-ouest, Abaco et Grand Bahama, a déclaré le chef de la police, Anthony Ferguson.

Le chiffre devrait toutefois augmenter, a-t-il ajouté, demandant à la population d'être patiente, les opérations de recherches avançant lentement dans les localités ravagées par Dorian.

"Sur la base des informations que j'ai reçu et de mon expérience, il y a des centaines de morts", a indiqué mercredi l'ancien Premier ministre bahaméen, Hubert Ingraham, au quotidien Nassau Guardian.

2.000 personnes étaient encore hébergées dans des centres d'accueil sur l'île de New Providence, et 150 autres à Grand Bahama, mais le flot des évacués d'Abaco s'est tari selon le porte-parole des services d'urgence.

Il a également souligné que les procédures d'expulsions avaient été suspendues pour les clandestins, en large majorité des Haïtiens, victimes de l'ouragan.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part annoncé qu'il se rendrait vendredi aux Bahamas afin de témoigner de la "profonde solidarité" de l'Organisation aux victimes de l'ouragan.

Il a également demandé à la communauté internationale "d'accroître son soutien à la population des Bahamas et à son gouvernement" et aux dirigeants de la planète d'être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique.

L'archipel n'est pas sorti d'affaire, une nouvelle masse nuageuse s'étant formée plus à l'est, dans l'océan Atlantique, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Un avis de tempête tropicale pourrait être publié jeudi ou vendredi pour le centre et le nord-ouest des Bahamas et la Floride, a indiqué le NHC, qui a annoncé que de fortes pluies et des vents violents allaient s'abattre vendredi sur les îles touchées par Dorian.