Plus de 5.600 vols ont été annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 perturbant les voyages pendant les fêtes.

Selon le site Flightaware, on comptait samedi à 13H40 GMT près de 2.500 annulations de vols, dont un peu plus de 850 étaient des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes.

Plus de 3.500 vols étaient également retardés à travers le monde.

Vendredi, environ 2.400 annulations et près de 11.000 retards avaient été recensés selon la même source, qui comptabilise déjà près de 800 annulations prévues dimanche.

Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid, ce qui a contraint les compagnies Lufthansa, Delta ou encore United Airlines à annuler des vols.

Selon Flightaware, United Airlines a ainsi dû annuler environ 439 vols vendredi et samedi, soit environ 10% de ceux qui étaient programmés.

"Le pic de cas d'Omicron à travers le pays cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations", a expliqué la compagnie américaine, qui a assuré s'efforcer de trouver des solutions pour les passagers affectés.

Delta Air Lines a également annulé 280 vols samedi, et 170 la veille, toujours selon Flightaware, invoquant à la fois Omicron et, ponctuellement, des conditions météo défavorables. "Les équipes Delta ont épuisé toutes les options et les ressources" avant d'en venir à ces annulations, a plaidé la compagnie aérienne.

Plus de dix vols d'Alaska Airlines, dont des employés ont indiqué "avoir été potentiellement exposés au virus" et ont dû s'isoler en quarantaine, ont aussi été annulés.

Les compagnies chinoises les plus affectées

Les compagnies aériennes chinoises sont à l'origine du plus grand nombre d'annulations: China Eastern a supprimé environ 480 vols, soit plus de 20% de son plan de vol, tandis qu'Air China a annulé 15% de ses départs prévus.

Ces annulations viennent perturber la volonté de renouer cette année avec les déplacements pour les fêtes, après un Noël 2020 frappé de plein fouet par la pandémie.

Selon les estimations de l'American Automobile Association, plus de 109 millions d'Américains devaient quitter leur région immédiate par avion, train ou en voiture entre le 23 décembre et le 2 janvier -- soit une hausse de 34% par rapport à l'an dernier.

Ces perturbations n'ont fort heureusement pas eu de conséquences pour la tournée du père Noël, que suit scrupuleusement, depuis 63 ans, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

"Cela se passe très bien pour l'instant, le Père Noël a distribué deux milliards de cadeaux et il se trouve actuellement au-dessus du Pakistan", a confié à l'AFP le major général Eric Kenny, qui commande le NORAD pour la région du Canada, vendredi vers 18h00 GMT.

Le président des Etats-Unis lui-même a tenu à s'assurer que la distribution se passait sans encombres.

Depuis la Maison Blanche et devant les caméras, Joe Biden s'est informé du parcours du Père Noël auprès du NORAD, avant de parler, au téléphone, à des enfants et à des familles également curieux de la tournée du traîneau.

Mais le président démocrate a été rattrapé par les antagonismes politiques très forts aux Etats-Unis, quand un père de famille, à qui il venait de souhaiter de bonnes fêtes, lui a lancé, selon les journalistes présents: "Joyeux Noël, et 'Let's go Brandon!'"

Cette expression est utilisée par des partisans de l'ancien président Donald Trump en lieu et place de l'insulte "Fuck Joe Biden".

