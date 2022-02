Interrogé pour savoir s'il prévoyait une attaque russe, il a répondu: "oui. Mon sentiment est que cela va arriver dans les prochains jours".

Jusqu'ici, le président américain avait mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'une invasion, mais estimait que Vladimir Poutine n'avait pas encore pris sa décision.

Avant de quitter la Maison Blanche pour un déplacement de quelques heures dans l'Ohio (nord), il a indiqué aux journalistes qu'il n'avait "pas prévu" d'appeler son homologue russe Vladimir Poutine.

"Toutes les indications que nous avons, c'est qu'ils sont prêts à entrer en Ukraine, à attaquer l'Ukraine", a ajouté Joe Biden.

Interrogé sur la possibilité d'une solution diplomatique à cette situation toujours plus tendue, le président américain a toutefois dit: "oui, il y en a une."

Washington a très nettement haussé le ton depuis quelques heures et assure que la Russie, loin d'avoir retiré des troupes de la frontière ukrainienne comme elle l'a promis, a au contraire continué à renforcer son dispositif.

Les Américains mettent aussi en garde contre le montage par Moscou d'opérations prétexte, qui pourraient être utilisées comme justification d'une invasion.

La Russie pour sa part a une nouvelle fois nié jeudi avoir le projet d'envahir l'Ukraine, mais elle a dans le même temps estimé qu'elle serait "forcée de réagir", y compris de manière militaire, si les Etats-Unis rejetaient ses exigences sécuritaires et diplomatiques. Or la plupart de ces exigences ont déjà été jugées inacceptables par Washington.

The United States is ready to keep engaging in diplomacy, but we are also ready to respond decisively to a Russian attack on Ukraine. pic.twitter.com/fpeUMiOar2