"Nous vivons la seconde vague de la révolution arabe"

Les troubles se multiplient dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Au Soudan, on réprime durement les protestations depuis des mois. En Algérie, les gens n'hésitent plus à sortir dans les rues pour clamer haut et fort qu'ils en ont assez des vingt ans de dictature du président Abdelaziz Bouteflika. Et même en Arabie Saoudite, on tente de lancer des manifestations. Le mouvement hashtag #22 March y circule ainsi depuis quelques jours, accompagné d'une vidéo dans laquelle " les pauvres et les opprimés " sont appelés à se rassembler dans les mosquées le vendredi 22 mars et à descendre dans la rue après la prière. "C'est inhabituel dans ce pays géré par un régime théocratique particulièrement fermé ", déclare Koert Debeuf, le directeur de l'Institut Tahrir spécialisé dans la politique au Moyen-Orient. "On ne sait pas encore dans quelles mosquées se tiendront ces rassemblements. Les organisateurs ne le révéleront surement qu'au dernier moment puisque les services de sécurité saoudiens sont très actifs, y compris sur les médias sociaux."

...