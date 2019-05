Jonathan Holslag, professeur de relations internationales à la VUB, critique les relations que de nombreux pays établissent avec les communistes qui font la pluie et le beau temps à Pékin : "Nous préférons danser en costume ridicule devant les diplomates chinois plutôt que préserver notre liberté".

On estime qu'il y a trente ans, 10.000 citoyens chinois sont morts lors de manifestations contre le régime communiste. La plus grande manifestation a eu lieu sur la place Tiananmen dans la capitale, Pékin. Cette violence a incité l'Occident à réfléchir. Il a infligé des sanctions à l'Empire du Milieu et la coopération économique a été liée au respect des droits de l'homme. "C'est ce qu'on a appelé la 'coopération conditionnelle'. Très vite, on a laissé tomber la plupart de ces sanctions et conditions. La justification officielle était que le Parti communiste garantissait la stabilité et que les droits de l'homme seraient garantis dès que nous ferions du commerce. La véritable raison était l'opportunisme. L'accès à des centaines de millions d'ouvriers bon marché : voilà de quoi il s'agissait.

...