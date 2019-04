Nous n'avons tiré aucun enseignement de la crise du crédit, met en garde l'économiste de renom Mariana Mazzucato. Les banques accordent à nouveau des prêts hypothécaires élevés à des gens qui ont un revenu trop faible, et de nombreux investisseurs en capital-risque et gestionnaires d'actifs continuent de piller. "De nombreux pays risquent un effondrement économique."

Après une courte tournée en Australie pour promouvoir son nouveau livre The Value of Everything, l'économiste italo-américaine Mariana Mazzucato est de retour à Londres. Depuis la publication en 2013 de son best-seller The Entrepreneurial State (L'État entreprenant), elle parcourt le monde. Elle conseille les gouvernements, les politiques et les CEO sur l'innovation économique et l'entrepreneuriat durable, donne des conférences et enseigne l'économie à l'Université de Londres.

...