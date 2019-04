"Crève coeur", sentiment de perte, sidération... Les images de la cathédrale Notre-Dame, rongée par les flammes puis éventrée, ont causé un choc immense, sur lequel reviennent trois experts: un sociologue, un psychiatre et une historienne.

Gérôme Truc, sociologue auteur de "Sidérations. Une sociologie des attentats".

"Un attentat mais aussi tout événement traumatique renforce la cohésion sociale en même temps qu'il avive les tensions. Ce sont les revers d'une même médaille.

Avec l'incendie de Notre-Dame, on a eu des réactions contrastées. Il y en qui ont dit +ça m'a rappelé le 11-septembre, j'ai les larmes aux yeux, même s'il y a pas de morts+. D'autres vont dire +mais c'est incroyable, comment peut-on pleurer simplement pour des pierres ?+. C'est la même réaction au moment du saccage de l'Arc de Triomphe (lors d'une manifestation des +gilets jaunes+, ndlr) avec des gens qui disaient +c'est bon calmez-vous, ce n'est qu'un monument+.

Qu'est-ce qui explique qu'on soit à ce point sidéré? Ce qui joue beaucoup, c'est la force du symbole, on est face à des images télévisées retransmettant un incendie dans un bâtiment extrêmement symbolique. Le choc vient également de la familiarité: on passe devant Notre-Dame régulièrement, on pense qu'elle sera toujours là, c'est vrai pour n'importe quel monument aussi symbolique.

Je ne pense pas que le phénomène de sidération collective soit amplifié par les réseaux sociaux: lors du 11 septembre, il y avait uniquement les "mass média". En revanche, ce que font les réseaux sociaux, c'est nous faire prendre conscience que tout le monde ne pense pas à l'unisson. Résultat: des phénomènes de +clash+ apparaissent".

Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste

"Peut-être que le mot qui correspond le mieux (pour qualifier l'incendie ayant ravagé Notre-Dame), c'est celui de cauchemar. Pincez-moi ! Dites-moi que je rêve ! Notre-Dame était un monument qui paraissait installé depuis l'éternité et pour l'éternité.

Il y a aussi une accumulation de symboles autour de la cathédrale justifiant cet émoi: c'est un bâtiment qui fait le pont entre des cultures, générations, périodes de l'histoire. Victor Hugo a bien entendu joué un rôle important.

Ce qui nous touche également, c'est le nom évoquant une figure féminine protectrice, ça s'appelle quand même "notre dame" ! Et c'est un bâtiment qui a des résonances intimes pour beaucoup, familiales, politiques, religieuses.

Les réactions auraient été radicalement différentes pour la tour Eiffel, qui a une histoire mais pas de mémoire: elle n'a jamais abrité de grands événements de l'Histoire. En outre, on n'entre pas dans la tour Eiffel.

A contrario, Notre-Dame, c'est multisensoriel: le fait d'entrer dans cette voute, de sentir l'odeur (de cierge), d'entendre l'orgue... Il y aura peut-être des pèlerinages et des manifestations comme pour des humains disparus, avec des gens déposant quelque chose près du site.

Isabelle Backouche, historienne et directrice d'études à l'EHESS

"Il faut resituer Notre-Dame dans l'île de la Cité, qui est le coeur originel de la capitale. C'est là que le pouvoir politique s'est installé ainsi que l'espace religieux puisqu'il y avait déjà des églises avant la construction de Notre-Dame.

On a du mal aujourd'hui à l'imaginer, avec le remaniement qu'a opéré Haussmann à Paris, mais il y avait une vingtaine d'églises autour de Notre-Dame, les ports le long de la Seine, etc.

Le basculement a eu lieu au 19e siècle, avec le début de l'instauration de monuments historiques: on est passé d'une population parisienne à une fréquentation plutôt touristique. Mais Notre-Dame a traversé les siècles, même si elle a été remaniée. Elle incarne donc une forme de continuité de l'histoire parisienne pour beaucoup de gens.

Et comme la France est très centralisée, il y a également une identité entre le pays et la capitale: tous les Français au-delà des frontières s'approprient et s'identifient dans ce que représente Notre-Dame".