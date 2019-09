Netanyahu et Gantz à égalité après dépouillement quasi final des voix

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz sont à égalité et dans l'incapacité chacun de former un gouvernement après la quasi totalité des votes dépouillés aux élections législatives de mardi, indiquent mercredi les médias israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu © BELGAIMAGE