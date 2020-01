Les premiers tests conduits sur un couple chinois faisant partie des 7.000 personnes bloquées sur un navire de croisière dans le port de Civitavecchia, près de Rome, et présentant des symptômes similaires au coronavirus "paraissent négatifs", selon le ministère italien de la Santé.

"Les premières vérifications paraissent donner des résultats négatifs, mais nous attendons le résultat final du test", a déclaré à l'AFP une source du ministère.

La même source n'a pas pu préciser quand le résultat final du test serait connu.

Interrogé plus tôt dans la journée par l'AFP, l'hôpital romain Spallanzani, spécialisé dans les maladies infectieuses, avait indiqué que "les techniciens" de cet hôpital "disent qu'il faut 48 heures pour avoir le résultat définitif".

Quelque 7.000 personnes se trouvaient toujours bloquées jeudi après-midi dans le port de Civitavecchia sur le Costa Smeralda de l'armateur Costa, même si dans l'après-midi des rumeurs ont filtré concernant le débarquement de plus de 1.100 passagers.

Le maire de cette ville côtière s'était farouchement opposé à cette possibilité.

"Je dois protéger la santé de mes concitoyens. Pour le moment seuls des bagages ont été débarqués du navire, pas des passagers. On attend encore les résultats des tests de l'hôpital Spallanzani", avait déclaré dans l'après-midi Ernesto Tedesco, maire de Civitavecchia.

"Jusqu'à présent, tous les cas (suspects) analysés ont donné des résultats négatifs. Le système (sanitaire italien, ndlr) est prêt s'il y avait un quelconque cas de contagion au nouveau coronavirus", avait souligné jeudi en matinée devant la presse Silvio Brusaferro, président de l'Institut supérieur de la santé.

