La mort du traité russo-américain bannissant les missiles de portée intermédiaire redistribue les cartes en Asie, où les Etats-Unis pourront renforcer leur posture militaire face à une Chine conquérante, et accroît les risques d'instabilité en Europe, estiment des experts.

Ce traité sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI), emblématique de la fin de la Guerre froide - il a été signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev en 1987 - a aboli l'usage, par la Russie et les Etats-Unis seuls, des missiles terrestres (conventionnels et nucléaires) d'une portée de 500 à 5.500 kilomètres.

Les deux puissances s'accusant mutuellement de le violer, ont acté le 2 août la fin de leurs engagements. Dans la foulée, les Etats-Unis ont procédé le 18 août à leur premier essai de missile de portée intermédiaire depuis la Guerre froide.

"Il y a au fond une forme de connivence tacite sur la fin du traité FNI entre Washington et Moscou", relève Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) à Paris.

Pour la Russie, soupçonnée de déployer un missile sol-sol de portée intermédiaire (le "9M729") sur son territoire, "l'intérêt est politique, c'est de rejeter la faute sur Washington", qui a annoncé en premier sa sortie du texte, explique à l'AFP cet expert français des questions stratégiques.

Les Américains sont pour leur part surtout préoccupés par "l'émergence de la Chine comme +puissance mondiale+", soulignent Douglas Barrie et Timothy Wright à l'Institut international d'études stratégiques (IISS) de Londres.

- Course aux armements ? -

Non signataire du traité et porté par des ambitions de plus en plus affirmées, Pékin s'est doté d'un arsenal de missiles terrestres de "type FNI" - plus de 2.600 selon Washington - qui remet en cause la prééminence militaire des Etats-Unis dans le Pacifique et menace aussi potentiellement le flanc est de la Russie.

Les Américains présentent des capacités "dangereusement dépassées" et pourraient avoir de plus en plus de difficultés à défendre leurs alliés (Japon, Taïwan...) face à la Chine, estime ainsi le Centre des études sur les Etats-Unis de l'Université de Sydney dans un rapport cinglant publié lundi.

La sortie du traité FNI leur offre de nouvelles options stratégiques. "Ils pourraient déployer, rapidement, des systèmes balistiques et de croisière conventionnels de portée intermédiaire dans les approches chinoises", expliquait Emmanuel Puig, expert Asie auprès du ministère français des Armées, lors d'un colloque en mai.

Tout comme Moscou, Pékin a d'ailleurs immédiatement dénoncé après l'essai américain le risque d'une "escalade" des tensions militaires dans la région et d'un retour à la course aux armements dans le monde.

Ce spectre va-t-il aussi resurgir en Europe, comme aux grandes heures de la crise des euromissiles entre SS-20 russes et Pershing II américains au début des années 80?

- Réponse "mesurée" -

L'Otan pourrait être tentée de riposter au déploiement des 9M729, susceptibles "d'atteindre en quelques minutes toutes les villes européennes" selon l'organisation, par des mesures similaires en Europe. Mais le sujet fait débat entre Alliés.

"A la grande satisfaction des Russes, la majorité des Etats européens de l'Alliance, à commencer par l'Allemagne, ne veulent plus voir de telles armes sur leur territoire, de crainte que Moscou ne pointe ses missiles vers eux", estime Gregorz Kuczynski, expert à l'Institut de Varsovie.

Certains Etats-membres du flanc est, comme la Pologne, seraient en revanche tout à fait prêts, selon lui, à accueillir des missiles américains de portée intermédiaire.

L'Alliance a promis dans l'immédiat une réponse "mesurée et responsable". Le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, a proposé de son côté un moratoire sur le déploiement de tels missiles.

Pour Bruno Tertrais, la Russie n'a pas aujourd'hui "les moyens de relancer une véritable course aux armements quantitative". "A la place, elle expérimente de nouvelles technologies (comme les missiles hypersoniques, ndlr) et est dans une démonstation de force qualitative", esquisse-t-il.

"Quant aux Etats-Unis, leurs programmes de missiles à capacité nucléaire sont sous-financés, ont pris du retard et renconteront des difficultés au Congrès", prédit-il. La sortie du traité FNI leur permettra de déployer en revanche des types de drones indirectement interdits par le texte, selon lui.