Métaux rares : pourquoi le monde sent le soufre

Elles portent des noms étranges aux sonorités sibyllines : tantale, antimoine, fluorine, bismuth, germanium... Il y en a vingt-sept. Vingt-sept matières premières, listées par la Commission européenne et considérées comme critiques. Leur quantité ou leur disponibilité n'est pas préoccupante mais le risque de déséquilibre entre l'offre et la demande, exponentielle, est réel : leurs propriétés chimiques, physiques et électro-magnétiques sont essentielles aux smartphones, batteries électriques, panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc. La transition énergétique et numérique ne peut donc se concevoir sans elles. " En trente ans, relève le journaliste français Guillaume Pitron, auteur de La Guerre des métaux rares (éd. Les liens qui libèrent), on a exploité le sous-sol davantage qu'au cours de...