Méga-séisme en Californie: le "Big One" est-il imminent?

La Californie s'est fait surprendre la semaine dernière par deux tremblements de terre parmi les plus violents des deux dernières décennies. Les habitants de l'État américain se demandent si le tant redouté méga-séisme, appelé " The Big One ", est en route.

L'État américain s'est fait secouer la semaine passée par deux tremblements de terre majeurs : un à 6,4 et un à 7,1 sur l'échelle de Richter. Selon les sismologues, il y a un risque que la région soit frappée par un autre séisme dans les prochains jours.

