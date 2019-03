Mathilde en Corée : les surprises d'un marathon royal

La guerre, la musique, l'avenir de nos villes : voici les trois temps forts du parcours de la reine Mathilde lors de la visite d'Etat en Corée du Sud.

L'émotion se lit sur les visages des anciens combattants quand retentit, sur l'esplanade du War Memorial de Séoul, la sonnerie du Last Post. Parmi eux, Raymond Behr. Aujourd'hui âgé de 86 ans, il est l'un des 3 500 volontaires belges ayant servi en Corée. Aux côtés de huit vétérans des troupes sud-coréennes adjointes dès 1951 au contingent belge, il aura été, par sa cordialité et sa vivacité d'esprit, la figure marquante de la cérémonie d'hommage aux victimes belges de la "guerre oubliée" ; une commémoration organisée à l'occasion de la visite d'Etat de Philippe et Mathilde en Corée du Sud (25 au 28 mars). Au total, en plus de deux ans de combats (de mars 1951 à l'armistice du 27 juillet 1953), 101 Belges sont morts, cinq ont été portés disparus et près de 500 ont été blessés.

