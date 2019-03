Martin Fayulu: "Tshisekedi parvient-il à dormir ?"

"La résistance continue", assure Martin Fayulu, qui continue de revendiquer sa victoire au scrutin présidentiel congolais du 30 décembre dernier. De passage à Bruxelles, il se confie sur sa stratégie.

L'étau kabiliste ne cesse de se resserrer sur le nouveau président Félix Tshisekedi. Déjà ultramajoritaire à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales, la coalition FCC de Joseph Kabila rafle 90 sièges sur 100 au Sénat. La coalition Cash de Tshisekedi ne décroche que trois sièges, un résultat désastreux qui suscite la colère dans les rangs des militants de l'UDPS. Kabila est en mesure de peser lourdement sur la désignation du Premier ministre et du gouvernement. Il pourra aussi choisir, fin mars, la plupart des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. La majorité écrasante des pro-Kabila leur permet en outre, le cas échéant, de lancer une révision de la Constitution et des procédures contre l'actuel chef de l'Etat. De son côté, Martin Fayulu, qui poursuit sa tournée en Europe, continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 30 décembre. Il se confie avant de participer, ce 21 mars à Bruxelles, à une réunion des leaders de Lamuka, la coalition qui a soutenu sa candidature.

