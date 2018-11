Malgré le rejet du projet de loi légalisant l'avortement, les féministes argentines ne renoncent pas

Quelque 50 000 participantes ont fait le déplacement dans la petite ville de Trelew, à 1 400 kilomètres de Buenos Aires, du 13 au 15 octobre derniers, pour la Rencontre nationale des femmes argentines. Particularité de cette 33e édition, dans la bourgade de Patagonie, la présence de groupes de collégiennes et de lycéennes, parfois venues avec leurs mères ou leurs enseignantes - une manière de saluer l'engagement inédit des adolescentes dans la campagne en faveur de l'avortement légal, sans risque et gratuit jusqu'à quatorze semaines de gestation. Ces réunions annuelles sont à l'origine d'un projet de loi sur le sujet, largement débattu cette année par les élus, comme dans les médias et au sein de la population.

