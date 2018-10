Libération du pasteur Brunson: Trump "remercie" le président turc Erdogan

L'homme d'église, en vol vers Washington, "sera avec moi dans le Bureau ovale" de la Maison Blanche "à 14H30 (20H30 HB) cet après-midi", "ce sera magnifique de le voir et de le rencontrer", a annoncé Donald Trump sur Twitter. "C'est un grand chrétien qui a vécu une expérience tellement difficile", a-t-il ajouté. La libération du pasteur "va conduire à des relations bonnes, voire excellentes, entre les Etats-Unis et la Turquie", a par ailleurs déclaré samedi Donald Trump, tout en réaffirmant qu'il n'y avait eu "aucun accord avec la Turquie pour la libération et le retour du pasteur".