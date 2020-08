Le Premier ministre libanais Hassan Diab va annoncer lundi soir la démission du gouvernement, fragilisé par le départ de plusieurs de ses membres après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth.

Diab, à la tête du gouvernement depuis près de sept mois, doit s'adresser aux Libanais à 19h30 (18h30 heure belge) pour annoncer sa décision, a précisé de son côté une source gouvernementale.

Lire aussi : Explosion à Beyrouth: un cratère de 43 mètres de profondeur

Le gouvernement a tenu une réunion lundi après-midi, au cours de laquelle "la plupart des ministres étaient en faveur d'une démission" du cabinet, a déclaré à l'AFP Vartiné Ohanian, ministre de la Jeunesse et des Sports. Quatre membres de l'équipe ont déjà annoncé leur démission depuis dimanche, à la suite de la terrible explosion du 4 août, due à un énorme dépôt de nitrate d'ammonium, qui a fait au moins 160 morts et relancé la contestation populaire.

Face à l'ampleur du drame et la colère de la population, le ministre des Finances Ghazi Wazni a annoncé sa décision lundi, juste après celle de la ministre de la Justice Marie-Claude Najm. La ministre de l'Information Manal Abdel Samad et le ministre de l'Environnement Damianos Kattar avaient claqué la porte dimanche.

La démission du gouvernement ne devrait cependant pas satisfaire le mouvement de protestation populaire qui réclame le départ de toute la classe politique.

Diab, à la tête du gouvernement depuis près de sept mois, doit s'adresser aux Libanais à 19h30 (18h30 heure belge) pour annoncer sa décision, a précisé de son côté une source gouvernementale.Le gouvernement a tenu une réunion lundi après-midi, au cours de laquelle "la plupart des ministres étaient en faveur d'une démission" du cabinet, a déclaré à l'AFP Vartiné Ohanian, ministre de la Jeunesse et des Sports. Quatre membres de l'équipe ont déjà annoncé leur démission depuis dimanche, à la suite de la terrible explosion du 4 août, due à un énorme dépôt de nitrate d'ammonium, qui a fait au moins 160 morts et relancé la contestation populaire.Face à l'ampleur du drame et la colère de la population, le ministre des Finances Ghazi Wazni a annoncé sa décision lundi, juste après celle de la ministre de la Justice Marie-Claude Najm. La ministre de l'Information Manal Abdel Samad et le ministre de l'Environnement Damianos Kattar avaient claqué la porte dimanche.La démission du gouvernement ne devrait cependant pas satisfaire le mouvement de protestation populaire qui réclame le départ de toute la classe politique.