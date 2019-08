En 2005, à 56 ans, alors que rien ne l'y préparait, Galila Hollander-Barzilaï s'est inventée collectionneuse d'art contemporain. Une vie de plus pour cette femme volontaire qui n'a eu de cesse de nager à contre-courant.

Episode 1 - Où il s'agit d'écrire une histoire sur une page vierge

" Je n'ai jamais été en situation de me mettre sur le marché de l'emploi, même si j'ai travaillé toute ma vie. De façon un peu absurde, à l'âge de 60 ans, j'ai dû rédiger un curriculum vitae pour être administratrice d'une société cotée en Bourse... Ce genre de job étant très réglementé, je me suis exécutée sous peine de voir le poste me filer sous le nez. Je l'ai rédigé la veille de la date butoir, à minuit, en quarante-cinq minutes. L'accouchement a été pour le moins difficile ", confie Galila Hollander, tempérament davantage habitué à vivre sa vie plutôt qu'à la vendre. Quand on la rencontre, l'amatrice d'art créative et volontaire a décidé que ce document imprimé sur seize pages de papier A4 et ponctué d'archives photographiques servirait de base à la conversation. " Je vous ai facilité la vie ", s'amuse-t-elle de ces feuilles dans lesquelles, non sans humour, l'intéressée brosse à grands traits les temps forts d'une existence tout sauf banale.

...