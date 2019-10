La Chambre des représentants des Etats-Unis a reconnu formellement mardi à une immense majorité le "génocide arménien", lors d'un vote inédit qui risque de nuire aux relations entre les USA et la Turquie au plus bas. Ankara a qualifié mardi soir cette reconnaissance comme un acte "dénué de sens" dans un contexte de politique intérieure.

C'est la première fois qu'une telle résolution était soumise à un vote en séance plénière d'une des chambres du Congrès à Washington.

Appelant à "commémorer le génocide arménien", à "rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien" et à éduquer sur ces faits, ce texte non-contraignant a été adopté par 405 voix sur 435, avec une rare union entre démocrates et républicains, et onze voix contre.

Le résultat du vote a été accueilli par des applaudissements dans l'hémicycle. Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Il a été reconnu par les parlements européen et belge.

Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme "génocide", évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

Ce vote intervient alors que les relations entre les Etats-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'Otan, viennent de traverser une nouvelle zone de fortes turbulences.

"Cet acte politique dénué de sens a pour seuls destinataires le lobby arménien et les groupes anti-turcs", a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous croyons que les amis américains de la Turquie qui sont en faveur de la continuation de l'alliance et des relations amicales s'interrogeront sur cette grave erreur", poursuit le ministère.