Les tensions toujours plus vives entre Israéliens et Palestiniens

L'image restera comme le symbole du fossé entre Israéliens et Palestiniens : le 14 mai, Ivanka Trump, fille du président américain, inaugurait tout sourire la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, et cela sans évoquer les milliers de Palestiniens qui manifestaient au même moment contre ce transfert, et dont une soixantaine mourront sous les balles israéliennes.