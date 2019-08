"Alors qu'il y a des tensions latentes dans les pays de la ligne de front tels que l'Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie, la Russie renforce encore sa position - lentement mais sûrement", écrit Jonathan Holslag (VUB).

Cinq ans après l'annexion de la Crimée et l'abattage du vol MH17, la paix semble revenue sur le front de l'Est. La Russie et l'Occident semblent y avoir trouvé un nouvel équilibre. L'OTAN y a des troupes et y effectue régulièrement des exercices majeurs, tandis que les Russes restent présents dans des pays de la ligne de front comme l'Ukraine, la Moldavie et le Biélorussie. Mais il n'y a pas de véritable équilibre des pouvoirs. Bien qu'il y ait une tension latente, la Russie renforce encore sa position - lentement mais sûrement.

...