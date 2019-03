Les platistes croient toujours que la Terre est plate

Si pour la toute grande majorité des humains l'idée que la terre est plate est une absurdité qui a été réglée par Aristote, il y a environ 2000 ans, certains pensent encore que notre monde n'est qu'une grande assiette recouverte d'un globe et délimitée par un mur de glace. Ces platistes sont persuadés que toute cette idée de planète en forme de globe perdu dans un espace infini n'est qu'un vaste complot ourdi par les gouvernements et surtout la NASA. Ce mouvement remet donc aussi en question l'existence même de l'Univers et les voyages dans l'espace.

