Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre.

En dehors de la Chine, de Macao et de Hong Kong, plus de 150 cas de contamination ont été confirmés dans une vingtaine de pays.

CHINE

Plus de 17.200 personnes ont été contaminées en Chine continentale. 361 d'entre elles sont décédées dont 57 lors de la seule journée de dimanche. Ce bilan dépasse dores et déjà celui de l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui y avait fait 349 victimes en 2002-2003.

La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la région du Hubei, le berceau de la contagion dont Wuhan est la capitale.

- Quinze cas ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes avaient séjourné à Wuhan.

- Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao.

- Un cas a été signalé au Tibet.

ASIE-PACIFIQUE

Asie de l'Est

Corée du Sud : douze cas.

Japon : 20 cas.

Taïwan : dix cas.

Asie du Sud-Est

Cambodge : un cas, un homme arrivé de Wuhan.

Malaisie : huit cas.

Philippines : un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan. Il s'agit du premier décès hors de Chine.

Singapour : 18 cas.

Thaïlande : 19 cas.

Vietnam : six cas.

Asie du Sud

Inde : un cas, une étudiante de Wuhan.

Népal : un cas, un homme arrivé de Wuhan.

Sri Lanka : un cas.

Australie

Douze cas. la plupart de ces personnes venaient de Wuhan ou de la province du Hubei.

AMERIQUES

Canada

Quatre cas.

Etats-Unis

Sept cas.

EUROPE

Union européenne

Allemagne : dix cas.

Espagne : un cas.

Finlande : un cas.

France : six cas.

Italie : deux cas.

Suède : un cas.

Royaume-Uni

Deux cas.

Russie

Deux cas.

MOYEN-ORIENT

Emirats arabes unis

Cinq cas.

