Le gouvernement néerlandais a l'intention de mettre en place un vaste et strict confinement où presque tout sera fermé jusqu'au 19 janvier, ont confié des sources gouvernementales de La Haye au service public NOS. Cela concerne les écoles, les magasins non essentiels, les musées, les parcs d'attraction, les salons de coiffure et les théâtres, qui resteront fermés. Cela met la pression sur la Belgique.

Les mesures prendraient effet dès minuit ce lundi soir, afin d'éviter une ruée sur les magasins mardi. Les écoles devraient fermer leurs portes mercredi et passer à l'enseignement à distance. Les crèches seront également fermées.

Les gens seront priés de rester chez eux autant que possible et, de préférence, ne pas recevoir de visiteurs. Il est également recommandé de travailler autant que possible depuis son domicile. Il n'y aura probablement pas de couvre-feu, comme l'ont rapporté plusieurs sources à l'agence de presse ANP.

Le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000

Le Premier ministre Mark Rutte doit s'adresser à la nation lundi à 19H00 depuis le Torentje, son bureau du siège du gouvernement à La Haye, alors que le nombre de contaminations est en forte augmentation et que le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000.

L'endroit choisi pour le discours de lundi soir a son importance, le bureau du Premier ministre servant habituellement de décor aux annonces les plus solennelles. Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des mesures ont été décrétées depuis une simple salle de conférence de presse.

Mark Rutte a également reporté une rencontre prévue lundi avec son homologue belge Alexander De Croo, "en raison de récents développements autour du Covid-19."

Le durcissement attendu des mesures sanitaires fait suite à une réunion de crise du gouvernement dimanche qui avait pour objectif de discuter des récents chiffres de l'épidémie du nouveau coronavirus aux Pays-Bas, alors que 10.000 nouvelles contaminations ont été signalées le même jour.

"On ne sait pas encore à quoi ressembleront les mesures plus strictes, mais tout porte à croire que les commerces non essentiels vont devoir rester fermés pendant un moment", a rapporté lundi la NOS. "Cela vaut aussi pour les lieux de rassemblements comme les musées, théâtres et parcs d'attraction", a ajouté la télévision publique.

Le durcissement des mesures aux Pays-Bas coïncide avec l'annonce en Allemagne voisine d'un confinement partiel à partir de mercredi, incluant la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.

La pression sur la Belgique

La décision pourrait avoir une influence sur la Belgique où un Comité de concertation est planifié vendredi pour évaluer les mesures sanitaires. "Cela met la pression sur la Belgique pour suivre cette voie, entre autres pour éviter le shopping des Néerlandais", dit notamment le politologue Dave Sinardet. Il ajoute que les libertés sont, toutefois, dvantage respectées: il n'y aura pas de couvre-feu chez nos voisins.

Le nombre de nouveaux cas augmente Entre dimanche matin et lundi matin, 8.496 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la semaine dernière. Au cours des sept derniers jours, une moyenne quotidienne de près de 8.300 tests positifs a en effet été constatée, signale l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM). Ce total de 8.496 est considérablement plus élevé que celui des autres lundis. Il y a exactement une semaine, le RIVM faisait état d'un peu plus de 7.100 tests positifs tandis que, le lundi précédent, près de 4.600 avaient été signalés sur une période de 24 heures. Par rapport aux jours précédents, le nombre de contaminations communiqué lundi a toutefois diminué. Ce qui est souvent le cas en début de semaine car moins de personnes se font tester le week-end. Le nombre de décès confirmés a augmenté de 35 au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, près de 622.000 personnes aux Pays-Bas ont été testées positives pour le coronavirus et plus de 10.000 en sont certainement décédées. Les chiffres réels sont probablement plus élevés.

