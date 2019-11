Ils ont moins de 30 ans, adulent Donald Trump et sont prêts au combat électoral. Rencontre avec une jeunesse conservatrice dont le vote, l'année prochaine, sera déterminant.

Les quatre mots claquent au front de leur casquette rouge : Make America Great Again. Trois ans après l'élection de Donald Trump et un an avant sa possible réélection, le mot d'ordre de la campagne de 2016 - rendre sa grandeur à l'Amérique - sert encore de signe de reconnaissance, sur les campus ou dans les meetings, parmi les jeunes supporteurs du président. Un simple couvre-chef ? Non : un symbole d'appartenance qui permet de reconnaître sa tribu, son clan, ses amis. Mieux encore : arborer la fameuse casquette " MAGA " dans l'espace public, en particulier dans les universités où les partisans de Trump sont minoritaires, c'est aussi une posture de défi, une provocation lancée à la face du monde et, croient ceux qui la portent, l'expression d'une forme supérieure de bravoure. Soutenir Trump, l'afficher et le dire.

...