Les grands enjeux des élections générales au Brésil

Le premier tour des élections (présidentielle, gouverneurs, députés et deux tiers des sénateurs) aura lieu dimanche au Brésil dans un climat très polarisé et un contexte de crises multiples et profondes pour le plus grand pays d'Amérique latine. On fait le point en six questions sur le scrutin des 7 et 28 octobre.