Les forces antijihadistes annoncent la fin du "califat" de l'EI en Syrie

La perte dans son intégralité de Baghouz un village de l'est de la Syrie, proche de la frontière irakienne, signe ainsi la fin territoriale de l'EI en Syrie, après sa défaite en Irak voisin en 2017. "Les Forces démocratiques syriennes (FDS) déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100% de l'EI", a déclaré un porte-parole des FDS, Mustefa Bali dans un communiqué.

A l'issue de mois de combats, les FDS ont réussi à s'emparer des dernières positions jihadistes à Baghouz dans la province de Deir Ezzor, aux confins orientaux de la Syrie.

Les combats ont été très violents face aux derniers irréductibles de l'EI, a précisé le porte-parole mais les FDS ont désormais levé leur drapeau sur Baghouz pour célébrer leur victoire.

Au sol, à quelques mètres du fleuve, un drapeau noir de l'EI git a même le sol, pris dans des branches desséchées, a pu voir une équipe de l'AFP sur place.

A son apogée en 2014, l'EI contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie. L'organisation responsable d'atrocités et d'attentats meurtriers y compris en Europe y avait imposé un règne de terreur.

Le dernier assaut des FDS contre l'ultime poche de l'EI à Baghouz, lancé début février, est la dernière phase d'une opération déclenchée en septembre 2018 pour chasser le groupe des derniers secteurs sous son contrôle en Syrie.

Il restait une colline

La campagne militaire soutenue dans les airs par la coalition internationale soutenue par les Etats-Unis a été ralentie par la sortie de l'enclave de dizaines de milliers de personnes, dont des milliers de jihadistes qui se sont rendus et leurs familles.

Les bombardements se sont poursuivis jusque tard dans la nuit avant la proclamation de la victoire par les FDS. Les jihadistes étaient au final acculés dans une petite bande de territoire au bord du fleuve Euphrate, dans la province de Deir Ezzor. Il ne restait qu'une "colline contrôlée par l'EI", selon un responsable des forces arabo-kurdes.

Ces dernières heures, des combattants des FDS étaient visibles sur les toits de bâtisses de Baghouz, au milieu de l'océan de ruines qu'est devenu le village.

Vendredi soir, la Maison Blanche avait d'emblée annoncé que le "califat territorial de l'EI a été éliminé en Syrie", mais les FDS avaient ensuite souligné que les combats se poursuivaient.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les derniers jihadistes se cachaient dans des tunnels souterrains et des caves dans Baghouz.

Depuis septembre, plus de 750 combattants des FDS ont péri dans les combats et presque le double de jihadistes, selon l'OSDH.

Attaquer les "ennemis"

Et depuis janvier, plus de 67.000 personnes ont quitté la poche de l'EI, dont 5.000 jihadistes arrêtés après leur reddition, selon les FDS. Les civils parmi elles, la plupart des familles de jihadistes, ont été transférés dans des camps, principalement dans celui d'Al-Hol (nord-est).

Quelques heures avant sa défaite, l'EI a dans une vidéo diffusée sur ses comptes sur les réseaux sociaux,rejeté les déclarations sur la fin imminente du "califat" et appelé ses partisans à mener des attaques contre "les ennemis" en Occident.

L'EI avait proclamé en juin 2014 un "califat" sur de vastes régions conquises à cheval entre la Syrie et l'Irak, avant que son territoire ne se réduise comme peau de chagrin ces deux dernières années avec la multiplication des assauts contre l'organisation jihadiste.

Malgré les défaites l'EI a semble-t-il déjà entamé sa mue en organisation clandestine, et parvient toujours à mener des attaques sanglantes.

La bataille contre l'EI était le principal front de la guerre en Syrie qui a fait plus de 370.000 morts depuis mars 2011, le régime syrien de Bachar al-Assad, soutenu par la Russie et l'Iran, ayant reconquis près des deux-tiers du pays.

La guerre en Syrie, déclenchée par la répression de manifestations prodémocratie, s'est complexifiée au fils des ans avec l'implication de puissances étrangères et de groupes jihadistes.

Les principales dates du "califat" de l'EI en Syrie et en Irak

Rappel des dates-clés du "califat" autoproclamé en juin 2014 par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) après sa conquête de vastes territoires en Syrie et en Irak. Le "califat" a été totalement éliminé samedi, selon les Forces démocratiques syriennes (FDS).

"Califat"

Le 29 juin 2014, les jihadistes de l'"Etat islamique en Irak et au Levant" (EIIL) annoncent l'établissement d'un "califat islamique" dans les régions conquises en Irak et en Syrie.

Dans un enregistrement audio diffusé au premier jour du ramadan, l'EIIL, qui se fait appeler "Etat islamique" pour supprimer toute référence géographique, désigne son chef Abou Bakr Al-Baghdadi comme "calife".

En Syrie, dès janvier, l'EIIL avait chassé par les armes les groupes rebelles, et pris le contrôle de la ville de Raqa (nord). Il contrôle aussi une grande partie de la province de Deir Ezzor (est), frontalière de l'Irak, ainsi que des positions dans celle d'Alep.

En Irak, où il bénéficie du soutien d'ex-officiers de Saddam Hussein et de groupes salafistes, le groupe s'était emparé le 10 juin de la deuxième ville du pays Mossoul (nord), et d'une grande partie de la province de Ninive dont elle dépend, après la déroute de l'armée irakienne.

Raqa et Mossoul deviennent ses deux "capitales".

Le 5 juillet, Baghdadi apparaît dans une vidéo postée sur des sites jihadistes et appelle tous les musulmans à lui "obéir".

Exactions et esclavage

A Raqa, l'EI procède à de nombreuses décapitations, exécutions massives, viols, rapts, nettoyage ethnique. Le groupe lapide des femmes soupçonnées d'adultère, et inflige des morts atroces à des homosexuels.

Certaines atrocités sont mises en scène dans des vidéos, devenues une arme de propagande des jihadistes.

En Irak, le groupe qui s'est emparé du foyer historique des Yazidis sur les monts Sinjar (nord) a transformé en enfants-soldats les plus jeunes, et soumet des milliers de femmes aux travaux forcés et à l'esclavage sexuel.

- Coalition antijihadistes -

En septembre 2014, une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis lance, après l'Irak, ses premières frappes contre l'EI en Syrie.

La coalition va rassembler plus de 70 pays, mais seule une minorité déploie soldats et conseillers militaires au sol. Les Etats-Unis, plus gros contributeur, ont déployé 5.000 soldats.

Défaites en Syrie

Le 26 janvier 2015, les forces kurdes soutenues par la coalition chassent l'EI de Kobané, ville kurde à la frontière turque.

En août 2016, les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), chassent l'EI de Minbej (nord). Des rebelles appuyés par l'armée turque reprennent eux Jarablos, puis Al-Bab, dans la province d'Alep (nord), en février 2017.

En mars 2017, la cité antique de Palmyre, conquise par deux fois par l'EI depuis 2015, est définitivement reprise par le régime, aidé de l'allié russe. Les jihadistes y avaient détruit une partie des trésors archéologiques classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le 17 octobre 2017, l'EI perd Raqa, qui passe sous le contrôle des FDS.

Et en septembre 2018, cette alliance lance une offensive contre l'ultime réduit de l'EI dans la province de Deir Ezzor (est).

Après des mois de combats, elle s'empare le 23 mars 2019 des dernières positions jihadistes dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie et proclame l'élimination territoriale "à 100%" de l'EI.

- Revers en Irak -

Le 31 mars 2015, les forces irakiennes reprennent Tikrit (nord). L'opération met en évidence le rôle crucial des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi), dominées par des milices chiites. Le 13 novembre, les forces kurdes appuyées par des frappes de la coalition reprennent Sinjar (nord-ouest).

En 2016, l'EI est chassé de Ramadi, chef-lieu d'Al-Anbar, puis de Fallouja (ouest).

Le 10 juillet 2017, le Premier ministre Haider al-Abadi proclame la libération de Mossoul, à l'issue d'une offensive de neuf mois des forces fédérales soutenues par la coalition internationale. En août, les forces irakiennes reprennent Tal Afar et la totalité de la province de Ninive.

Le 9 décembre 2017, Abadi proclame la victoire sur l'EI.

Attentats

Mais le 15 janvier 2018, un double attentat suicide fait plus de 30 morts à Bagdad. L'EI a depuis revendiqué plusieurs attentats meurtriers en Irak.

Et en Syrie, le 16 janvier 2019, une patrouille des forces américaines est prise pour cible par un kamikaze de l'EI à Minbej: dix civils, cinq combattants des forces arabo-kurdes et quatre Américains tués.

Quelques jours plus tard, dans la province de Hassaké, un convoi des forces américaines et des FDS est pris pour cible par un kamikaze (cinq morts).