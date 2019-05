Les femmes peintres ont enfin la cote

Record attendu pour Lee Krasner, possible pour Helen Frankenthaler: les oeuvres des femmes peintres abstraites, et des artistes féminines en général, sont de plus en plus prisées des collectionneurs, comme en témoignent les enchères de printemps à New York qui débutent lundi.

Une oeuvre de Lee Krasner © Belgaimage