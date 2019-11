Des photographies trompeuses sur le crash le 25 novembre des hélicoptères français au Mali, un medécin qui annonce l'éradication du virus Ebola, une étude sur les viols à Paris citée par Marine Le Pen... Sélection des principaux articles de fact-checking publiés cette semaine.

1- Publicités et appels à la haine sur Facebook

"Si vous les payez, Facebook diffusera toutes les publicités +politiques+ que vous voulez, même si elles contiennent des mensonges", a déclaré le comédien et humoriste Sacha Baron Cohen. En réponse, un porte-parole de la plateforme au plus 2.45 milliards d'utilisateurs actifs mensuels affirme que "les discours haineux sont bannis de notre plateforme. (...) Personne, y compris les personnalités politiques, ne peut défendre ou promouvoir la haine, la violence, ou les meurtres de masse sur Facebook". Il a pourtant suffi d'une simple recherche sur Facebook par les équipes de l'AFP pour retrouver facilement des contenus correspondant à la "promotion de la haine, de la violence ou des meurtres de masse".

2- Profil des viols commis à Paris

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national a affirmé qu'"en 2014, 52% des viols commis à Paris l'ont été par des étrangers". Elle cite une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), intitulée "Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police". Or l'étude citée ne dit pas vraiment cela et ce chiffre est une "généralisation", selon son auteur.

3- Ebola : maîtrisé pas éradiqué

Plusieurs publications virales sur Facebook reprenaient l'annonce par un médecin de la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC. Or le docteur Muyembe, co-découvreur du virus Ebola, a précisé à l'AFP qu'il n'avait "jamais dit" que le virus était "éradiqué" mais qu'il était "maîtrisé". Une autre publication prétendait que ce même médecin avait découvert un vaccin contre l'épidémie. Et là encore, il a précisé à l'AFP qu'il avait seulement développé un moyen de le neutraliser.

4 - Infox après le crash de deux hélicoptères français au Mali

À la suite de la mort de treize militaires français dans la collision de deux hélicoptères engagés dans une opération contre les jihadistes au Mali le 25 novembre, de nombreuses photographies mal attribuées ont circulé à ce sujet. A ce jour, aucune photo authentifiée de ce crash n'a été publiée.