Des Américains dont des enfants, ont ingéré du désinfectant pour les mains et d'autres substances potentiellement toxiques, depuis le début de la pandémie de coronavirus, prévient la FDA, l'agence américaine du médicament. Celle-ci demande aux fabricants de rendre les désinfectants moins attrayants pour les papilles.

Selon la FDA, le nombre d'appels au centre anti-poison américain a augmenté de 79% en mars 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Elle a émis un avis pour encourager les fabricants à ajouter de l'alcool dénaturé aux désinfectants. Cette substance amère doit décourager les enfants (mais aussi certains adultes) à vouloir y goûter.

L'administration américaine a relevé le cas d'un jeune de 13 ans qui a bu ce mois-ci du désinfectant pour les mains fabriqué par une distillerie et emballé dans une bouteille d'alcool. Le désinfectant n'avait pas été dénaturé, a expliqué l'agence, et goûtait comme un alcool classique.

La FDA a en outre envoyé une lettre d'avertissement à certaines entreprises qui se sont lancées dans la production de désinfectant, en raison de leurs allégations trompeuses. Certaines affirment par exemple que le produit protège des pathogènes pendant 24 heures ou pour 10 lavages de mains.

L'agence du médicament souligne l'importance d'un étiquetage approprié à la fois pour les enfants mais aussi pour que les consommateurs n'en retirent pas un faux sentiment de sécurité face au virus. Les étiquettes pourraient aussi aider à lutter contre la désinformation sur les produits désinfectants, comme l'idée saugrenue du président Donald Trump de s'en injecter pour combattre le Covid-19.

"Il n'est pas prouvé que les désinfectants pour les mains traitent le Covid-19 et comme tout produit destiné à un usage externe, ils ne sont pas destinés à être ingérés, inhalés ou injectés par intraveineuse", a martelé le commissaire de la FDA, Stephen Hahn.

