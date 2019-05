Les États-Unis seuls contre le reste du monde: le plus belliqueux n'est pas celui qu'on croit

Les esprits s'échauffent à la Maison-Blanche. L'Iran aurait, selon eux, des intentions va-t-en-guerre. Mais ce n'est pas le seul pays qui fait l'objet de leur courroux. Ils adoptent aussi une attitude de plus en plus musclée envers la Corée du Nord et le Venezuela. A la manoeuvre, on ne retrouve pas forcément toujours Trump, mais bien deux faucons : John Bolton et Mike Pompeo, respectivement conseiller à la sécurité nationale et ministre des Affaires étrangères.

Trump, Pompeo et Bolton © Reuters