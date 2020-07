Les États-Unis ont officiellement quitté l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré mardi le sénateur démocrate Bob Menendez. Le président américain Donald Trump avait déclaré fin mai, en pleine pandémie de Covid-19, vouloir se retirer de l'organisation.

Donald Trump accuse l'OMS d'avoir tardé à alerter le monde sur le risque du nouveau coronavirus et d'être sous le contrôle de Pékin. Le président américain a également accusé l'organisation basée à Genève d'être responsable du nombre élevé de morts.

Les Etats-Unis ont confirmé avoir officiellement notifié l'ONU du retrait américain de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), accusée par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus.

La notification sera effective au terme d'un délai d'un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l'organisation.

