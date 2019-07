Les Etats-Unis "inquiets" face au déploiement russe d'armes nucléaires non stratégiques

Les Etats-Unis ont exprimé mercredi leur "inquiétude" face au "développement et déploiement d'armes nucléaires non stratégiques" par la Russie, lors d'une rencontre à Genève entre hauts responsables américain et russe.

illustration © GettyImages