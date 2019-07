Elles sont spécialistes de la composition et de l'évolution des planètes. Véritable aventurière, Vinciane Debaille récolte des roches extraterrestres en Antarctique. Mathématicienne, Véronique Dehant est l'heureuse " maman " d'un petit robot qui sera envoyé sur Mars en juillet 2020.

Géologue et experte en géochimie, Vinciane Debaille (ULB) a tout d'une exploratrice : son passe-temps préféré est la récolte de roches extraterrestres en Antarctique (elle a séjourné à deux reprises dans la station polaire belge Princesse Elisabeth). Son but : comprendre comment le système solaire s'est formé, du nuage de gaz aux planètes telluriques. Mathématicienne et cheffe de service à l'Observatoire royal de Belgique, Véronique Dehant (UCLouvain), elle, n'a aucun goût pour les expéditions dans des milieux extrêmes. " Même les voyages en avion me rendent malade ", avoue-t-elle. Son dada ? La robotique. Elle est la " maman " de LaRa, acronyme de Lander Radioscience, le premier instrument scientifique 100 % belge envoyé sur Mars. L'appareil sera déposé sur la planète en juillet de l'année prochaine dans le cadre de la mission conjointe européano-russe ExoMars 2020.

