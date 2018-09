Les dernières oeuvres des artistes : Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pasolini

" Je travaille toute la journée comme un moine et la nuit, je rôde comme un matou en mal d'amour " : une phrase qui, à elle seule, résume l'un des artistes les plus complets qu'ait engendré l'Italie du xxe siècle. Pier Paolo Pasolini, dont la vie belle et triste trouvera son épilogue tragique dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Au petit matin du jour des morts, sur un terrain vague, non loin de la plage d'Ostie, on découvre le cadavre du sulfureux poète et cinéaste massacré à coups de planche en bois, le crâne fracassé et le corps écrasé sous le passage de sa propre voiture, une Alfa Roméo blanche prétendue difficile à conduire.

...