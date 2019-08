Visées par un tweet raciste de Trump, quatre élues démocrates mènent une croisade, parfois maladroite, contre le président américain. Ce dernier, machiavélique, les instrumentalise.

Elles-mêmes se présentent comme " The Squad ", la brigade. Donald Trump, lui, les surnomme " les cavalières de l'Apocalypse ". Mais, pour le monde entier, ces élues démocrates sont tout simplement les nouveaux visages de la croisade anti-Trump. Fraîchement élues, en novembre dernier, à la Chambre des représentants, elles forment une " Bande des quatre " et ont en commun le talent, la jeunesse, la féminité, le militantisme (de gauche) et l'appartenance à l'une ou l'autre des minorités : latino, afro-américaine ou musulmane.

