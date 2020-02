L'accusation démocrate a appelé lundi le Sénat à destituer Donald Trump en concluant un réquisitoire particulièrement dirigé vers les élus républicains, priés de s'élever contre un président "sans boussole morale".

"Quand un président essaie de forcer un allié à l'aider à tricher dans nos élections, puis cherche à étouffer l'affaire, nous devons dire +ça suffit+", a déclaré l'élu démocrate et procureur en chef Adam Schiff.

"Nous avons prouvé que Donald Trump est coupable. Maintenant, rendez la justice de manière impartiale et condamnez-le", a-t-il lancé aux cent élus de la chambre haute du Congrès, qui rendront leur verdict mercredi.

L'issue du procès fait peu de doutes: la Constitution impose une majorité des deux tiers (67 voix sur 100) pour destituer un président et les 53 élus républicains font pour l'instant bloc derrière Donald Trump.

Adam Schiff leur a adressé une partie de ses derniers arguments. "Vous ne pouvez pas faire confiance à ce président pour qu'il fasse ce qui est bon (...) vous ne le changerez pas et vous le savez", leur a-t-il dit, en estimant à "100%" la probabilité que le président essaie de "tricher" à nouveau pour remporter l'élection présidentielle du 3 novembre.

"La vérité lui importe peu, le bien encore moins et la décence pas du tout", a-t-il encore asséné. Mais "la vérité vous importe, le bien vous importe, vous êtes des personnes honorables: vous n'êtes pas comme lui!", a-t-il plaidé, avant d'implorer les élus républicains: "Si seulement l'un de vous, pouvait dire +ça suffit+ !"

Les procureurs démocrates reprochent au milliardaire d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle, et d'avoir au même moment gelé une aide militaire cruciale pour ce pays.

Selon eux, le président a usé des moyens de l'Etat pour "salir" son rival et "tricher" à l'élection puis, une fois démasqué, il a tout fait pour bloquer l'enquête du Congrès.

Les avocats de Trump appellent le Sénat à l'acquitter Les avocats de Donald Trump ont bouclé lundi leur plaidoirie au procès en destitution du président américain en appelant les sénateurs, qui doivent rendre leur verdict mercredi, à l'acquitter. "Je suis venu ici aujourd'hui pour vous demander de rejeter les chefs d'accusation" d'abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès retenus contre le président, a déclaré l'avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone. Il "n'a rien fait de mal", a-t-il assuré, en le présentant comme victime d'une procédure de destitution "purement partisane" qui vise à l'empêcher de briguer un nouveau mandat lors du scrutin présidentiel du 3 novembre. "Ce n'est pas bien d'être ici au début de la saison électorale", avec le premier vote de la primaire démocrate lundi soir dans l'Etat de l'Iowa, a poursuivi M. Cipollone. Selon lui, les sénateurs doivent "faire confiance au peuple américain". "Laissons-le choisir le président mais aussi demander des comptes aux élus de la Chambre des représentants" qui se sont lancés dans cette procédure. Les électeurs sont d'après lui "fatigués" de ces investigations qui représentent un gâchis de temps, de ressources et d'énergie. Les procureurs démocrates reprochent au milliardaire d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle, et d'avoir au même moment gelé une aide militaire cruciale pour ce pays. Selon eux, le président a usé des moyens de l'Etat pour "salir" son rival et "tricher" à l'élection puis, une fois démasqué, il a tout fait pour bloquer l'enquête du Congrès. Mais pour ses avocats, Donald Trump s'inquiétait de la corruption en Ukraine et pouvait légitimement "poser des questions" sur Joe Biden et les affaires de son fils Hunter dans ce pays. La Constitution imposant une majorité des deux tiers (67 voix) pour déclarer un président coupable, il a toutes les chances d'être acquitté par le Sénat à majorité républicaine (53 contre 47).

"Quand un président essaie de forcer un allié à l'aider à tricher dans nos élections, puis cherche à étouffer l'affaire, nous devons dire +ça suffit+", a déclaré l'élu démocrate et procureur en chef Adam Schiff."Nous avons prouvé que Donald Trump est coupable. Maintenant, rendez la justice de manière impartiale et condamnez-le", a-t-il lancé aux cent élus de la chambre haute du Congrès, qui rendront leur verdict mercredi. L'issue du procès fait peu de doutes: la Constitution impose une majorité des deux tiers (67 voix sur 100) pour destituer un président et les 53 élus républicains font pour l'instant bloc derrière Donald Trump.Adam Schiff leur a adressé une partie de ses derniers arguments. "Vous ne pouvez pas faire confiance à ce président pour qu'il fasse ce qui est bon (...) vous ne le changerez pas et vous le savez", leur a-t-il dit, en estimant à "100%" la probabilité que le président essaie de "tricher" à nouveau pour remporter l'élection présidentielle du 3 novembre."La vérité lui importe peu, le bien encore moins et la décence pas du tout", a-t-il encore asséné. Mais "la vérité vous importe, le bien vous importe, vous êtes des personnes honorables: vous n'êtes pas comme lui!", a-t-il plaidé, avant d'implorer les élus républicains: "Si seulement l'un de vous, pouvait dire +ça suffit+ !"Les procureurs démocrates reprochent au milliardaire d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle, et d'avoir au même moment gelé une aide militaire cruciale pour ce pays.Selon eux, le président a usé des moyens de l'Etat pour "salir" son rival et "tricher" à l'élection puis, une fois démasqué, il a tout fait pour bloquer l'enquête du Congrès.