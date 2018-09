Les avirons étaient de sortie sur la Tamise pour la traditionnelle Great River Race (en images)

Si ce marathon fluviale est moins prestigieux que la traditionnelle course qui oppose les universités de Cambridge et d'Oxford, il est tout aussi folklorique. Des équipages venus du monde entier parcourent les 30 et quelque kilomètres qui séparent les docks de Londres à Ham House. Si les tenues des rameurs sont bariolées et excentriques, cette course "so British" a néanmoins quelques règles immuables: des bateaux traditionnels, avec au minimum 4 avirons et pas de siège coulissant pour les rameurs.