Le SPF Affaires étrangères a affiné sur son site internet certaines régions reprises en zone rouge pour lesquelles, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, les voyages non essentiels ne sont pas possibles ou au retour desquelles une mise en quarantaine est obligatoire.

Alors que jeudi la ville de Lisbonne était placée en zone rouge, le site internet des Affaires étrangères ne reprend plus en zone rouge que le quartier de Santa-Clara.

Figurent également en zone rouge plusieurs quartiers de la touristique Sintra (Queluz-Belas/Massamá-Monte Abraão/Agualva-Mira Sintra/Algueirão-Mem Martins/ Rio de Mouro/Cacém-São Marcos), les localités d'Amadora, Odivelas et plusieurs quartiers de Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho). Ces localités sont situées dans la région de Lisbonne.

En Espagne, le district "La Segria" (province de Lerida, Catalogne) et le district "La Mariña" (province de Lugo, Galice) sont repris en zone rouge.

La Finlande, l'Irlande, Malte et la Norvège ont également la vignette rouge.

Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Royaume-Uni (quarantaine), Islande (test obligatoire ou quarantaine) sont quant à eux en zone orange. Une visite médicale est recommandée au retour des zones classées orange.

Les Affaires étrangères précisent qu'il s'agit d'indications basées sur les informations actuellement disponibles. Ces informations sont régulièrement mises à jour.

