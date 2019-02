Les 20 pays les plus sûrs au monde (en images)

Le magazine Global Finance a classé les pays selon leur degré de sûreté en 2019. Trois critères ont été pris en compte: guerre et paix, sécurité personnelle et risques de catastrophes naturelles. Seize pays parmi les 20 premiers, dont la Belgique, sont issus du continent européen. Les Etats-Unis sont 65e, tandis que le bas du classement est occupé par le Yémen et les Philippines.