L'Assemblée nationale vietnamienne a ratifié, lundi, un accord de libre-échange avec l'Union européenne (UE). Celui-ci prendra effet plus tard dans l'année.

Cet accord, décrit par Bruxelles comme son plus ambitieux conclu avec un pays en développement, a été approuvé par 457 députés vietnamiens lundi. Le suffrage compte également 26 abstentions.

Le libre-échange ainsi conclu permettra d'éliminer 99% des droits de douanes des deux côtés, réduire les barrières non tarifaires - par exemple en alignant les normes pour divers produits - et ouvrir les services vietnamiens et les marchés publics aux entreprises de l'UE.

Il est considéré comme un potentiel boom économique pour le Vietnam.

