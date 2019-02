Le taux de suicide mondial a baissé d'un tiers depuis 1990

Les taux de suicides ont chuté de plus d'un tiers à l'échelle mondiale depuis 1990, selon une analyse publiée dans la revue BMJ et relayée par The Guardian. L'étude estime que 817.000 personnes se sont donné la mort en 2016, soit une augmentation en chiffres bruts de 6,7% par rapport à 1990. Cependant, après ajustement de ces chiffres avec la population mondiale qui n'a cessé de grimper au cours des trois dernières décennies, on constate que le taux de suicide est passé de 16,6 à 11,2 par 100.000 personnes. Soit une baisse de 32,7%.

