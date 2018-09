Le super typhon Mangkhut fait ses premières victimes aux Philippines et à Taïwan

Le super typhon Mangkhut, le plus violent de l'année, a fait au moins deux morts samedi aux Philippines, où il a frappé le nord du pays avec des vents violents et des pluies torrentielles, et un premier mort à Taïwan où une femme a été emportée par la mer déchaînée.