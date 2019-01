Le retrait américain de Syrie sera mené à un "rythme adapté"

"Nous quitterons (la Syrie) à un rythme adapté tout en continuant en même temps à combattre l'EI et à faire ce qui est prudent et nécessaire pour tout le reste", a tweeté le président américain. L'annonce, le mois dernier, du retrait d'environ 2.000 soldats américains combattant le groupe Etat Islamique en Syrie, avait suscité l'inquiétude des alliés des Américains.

Dans son tweet, Donald Trump s'en est pris au New York Times, accusant le journal d'avoir écrit "exprès", un "article très inexact sur ses intentions en Syrie". Son message semble faire écho à un article du quotidien expliquant que John Bolton, son conseiller pour la sécurité nationale, avait "reculé" sur la décision du locataire de la Maison Blanche de rapidement retirer les troupes de Syrie.

Depuis Jérusalem dimanche, M. Bolton avait en effet affirmé que le retrait américain devait se faire en "assurant" la défense des alliés de Washington. "Nous allons discuter de la décision du président Donald Trump sur le retrait, mais il faut faire cela (...) de telle sorte que l'Organisation de l'Etat islamique soit défaite (...) et que la défense d'Israël et d'autres amis dans la région soit absolument assurée", avait déclaré John Bolton devant les journalistes à l'occasion d'entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La position de Donald Trump sur le rythme du retrait a fluctué depuis l'annonce de leur départ de Syrie le 19 décembre. "Nous avons gagné contre le groupe EI, il est temps de rentrer", avait-il alors lancé, dans une courte vidéo postée sur son compte Twitter. "Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent tous maintenant", ajoutait-il. Mais début janvier il s'est montré bien plus évasif sur le calendrier de ce retrait. "Nous nous retirons", avait-il déclaré. "Cela se fera sur un certain temps", avait ajouté M. Trump. "Je n'ai jamais dit que nous partirions du jour au lendemain."