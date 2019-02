Le protocole d'adhésion de la Macédoine à l'Otan sera signé mercredi

Les représentants permanents (ambassadeurs) des 29 pays alliés auprès de l'Otan signeront ce document au siège bruxellois de l'organisation, en présence du ministre macédonien des Affaires étrangères, Nikola Dimitrov, a précisé l'Alliance dans un communiqué.

Les parlements macédonien puis grec ont validé ces dernières semaines - vendredi dernier pour celui d'Athènes - le changement de nom de la Macédoine, une petite république balkanique désormais nommée Macédoine du Nord.

Ces votes, ratifiant l'accord de Prespa (ou Prespes) conclu le 17 juin dernier par les Premiers ministres des deux pays, Zoran Zaev et Alexis Tsipras, sous l'égide de l'Onu, ont mis un terme à près de 30 ans de dispute entre les deux voisins et ouvrent la voie à l'adhésion de Skopje à l'Otan et à l'Union européenne.

Athènes avait mis son veto à l'adhésion de Skopje tant que l'accord n'aurait pas été ratifié.

Pour nombre de Grecs, le terme Macédoine n'appartient qu'à leur patrimoine historique et à la province éponyme du nord de leur pays, terre natale d'Alexandre le Grand. Certains redoutent même que le petit État balkanique voisin n'ait des velléités d'annexer cette région grecque qui ouvre sur la mer Egée, un accès dont il est privé.

"Le 6 février (mercredi prochain, NDLR), nous écrirons l'Histoire", a commenté le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, sur Twitter.

La Macédoine, indépendante depuis le 8 septembre 1991, siégeait jusqu'à présent à l'Onu sous le nom d'"ancienne République yougoslave de Macédoine" (ARYM, FYROM en anglais).

Elle sera la quatrième des six ex-républiques yougoslaves à adhérer à l'Otan, après la Slovénie, la Croatie et le Monténégro - les deux exceptions étant la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, toutefois candidate -, à rejoindre l'alliance politico-militaire créée en 1949 pour faire face à l'Union soviétique, alors que l'engagement des États-Unis est parfois remis en question.

L'attachement du président américain Donald Trump à l'Alliance suscite de fréquentes interrogations. Le journal 'New York Times' a récemment rapporté que le bouillant locataire de la Maison Blanche aurait, à de multiples reprises l'an dernier, confié à de hauts responsables américains qu'il ne voyait pas l'intérêt de l'Otan et que les États-Unis devraient s'en retirer.