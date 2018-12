Le président Porochenko annonce comme prévu la fin de la loi martiale

"Aujourd'hui, à 14h00 (13h00 en Belgique), la loi martiale prend fin", a déclaré M. Porochenko, au cours d'une rencontre avec des responsables militaires retransmise à la télévision.

La Russie a arraisonné manu militari le 25 novembre trois navires de guerre ukrainiens au large de la Crimée et capturé les 24 marins se trouvant à leur bord, les accusant d'avoir pénétré illégalement dans ses eaux territoriales.

Il s'agissait de la première confrontation militaire ouverte entre les deux pays depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et le début, la même année, du conflit meurtrier dans l'est de l'Ukraine entre forces gouvernementales et séparatistes prorusses.

Après cette confrontation maritime, M. Porochenko avait accusé la Russie d'avoir drastiquement renforcé ses effectifs militaires à la frontière entre les deux pays et évoqué la menace d'une "guerre totale".

Les autorités ukrainiennes avaient alors introduit en réponse la loi martiale pour 30 jours dans les régions frontalières et côtières, dernier épisode en date de la crise sans précédent dans les relations entre les deux voisins.

Ce délai expirait mercredi mais les autorités avaient laissé planer le doute sur leur volonté de prolonger cette mesure controversée qui permet de mobiliser les citoyens, réguler les médias et limiter les rassemblements publics.