Le président sortant en Pologne, le conservateur et populiste Andrzej Duda, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, a annoncé lundi la Commission électorale, selon des résultats officiels quasi-complets.

Après le dépouillement de 99,97% des bulletins, Andrzej Duda a obtenu 51,21% des voix, contre 48,79% pour son rival pro-européen et libéral, le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski.

"Les résultats des cinq dernières circonscriptions que nous attendons encore ne changeront pas le résultat final des élections", a déclaré à la presse le chef de la Commission électorale, Sylwester Marciniak.

Le résultat conforte la position du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015.

Toutefois, le politologue Kazimierz Kik, de l'Université de Kielce, estime que "c'est un petit succès" du président Duda. "Il a certes remporté le scrutin mais le vrai succès appartient à Rafal Trzaskowski et à l'opposition qui regagne du terrain", a-t-il déclaré à l'AFP. "La Pologne sort de cette élection fracturée. Il sera difficile de renouer des liens entre les Polonais".

"Le résultat fort de Rafal Trzaskowski lui donne la possibilité de devenir une figure clef de l'opposition libérale", a déclaré à la télévision privée TVN24 le politologue Andrzej Rychard.

M. Duda est soutenu par le parti conservateur nationaliste PiS alors que le maire de Varsovie représente le principal parti d'opposition centriste Plateforme civique (PO), qui promettait d'améliorer les relations avec l'Union européenne tendues depuis l'arrivée du PiS au pouvoir.

