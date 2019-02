Le Pakistan aurait abattu deux avions indiens dans son espace aérien

"En réponse à des frappes de l'armée de l'air pakistanaise ce matin (...) l'armée de l'air indienne a traversé la Ligne de contrôle" qui sert de frontière de facto entre Inde et Pakistan dans la région disputée du Cachemire, indique le général Asif Ghafoor.

"L"armée de l'air pakistanaise a abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais". Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, selon lui. "Un pilote indien a été arrêté à terre par les militaires et deux autres (sont) dans la zone", ajoute-t-il sans plus de détails.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a également indiqué que l'armée de l'air avait mené des frappes "de l'autre côté de la Ligne de contrôle" visant "des cibles non militaires, évitant des pertes humaines et des dommages collatéraux". "Le seul objectif est de démontrer notre droit, notre volonté et notre capacité d'autodéfense", indique le ministère. "Nous n'avons acune intention d'escalade mais sommes entièrement préparés à le faire si nous sommes forcés à un tel paradigme".

Un haut responsable du gouvernement de l'Etat indien du Jammu-et-Cachemire avait auparavant indiqué à l'AFP que des chasseurs pakistanais avaient brièvement franchi la frontière de facto entre les deux pays au Cachemire et été repoussés par l'armée de l'air indienne.