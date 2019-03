Le musée des Antiquités et Arts islamiques, le plus ancien d'Algérie, vandalisé

Le Musée national des Antiquités et Arts islamiques d'Alger, le plus ancien d'Algérie, a été "saccagé", des "objets volés" et des "bureaux incendiés", en marge de la manifestation contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, annonce samedi le ministère de la Culture.