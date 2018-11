Le mécontentement des classes moyennes et des pauvres va-t-il peser sur les Midterms aux USA?

Il l'a promis à ses gamins. Il tiendra jusqu'au bout. Deux semaines et deux jours que Dave Frasseto est en grève. Ce quadra, père de deux enfants, est barman dans un des hôtels Marriott du centre-ville de Detroit, la Mecque américaine de l'automobile. Près de 7 700 salariés du géant de l'hôtellerie de luxe ont cessé le travail dans tout le pays depuis le début du mois d'octobre. Le plus long conflit social dans l'histoire de l'entreprise. Comme la plupart de ses collègues, Dave a deux jobs pour boucler ses fins de mois : un temps plein à l'hôtel - quarante heures hebdomadaires - et un autre - vingt heures - dans un restaurant. Depuis six ans, il vit cette cadence infernale et compte sur les doigts d'une main ses semaines de vacances. Impossible sinon de payer l'école des enfants, les traites des voitures, le remboursement de la maison en banlieue et l'assurance santé de toute la famille, près de 600 dollars chaque mois. " Le Marriott fait des profits dingues et, nous, on n'a rien. Pas de bonus, pas d'augmentation de salaire depuis des années. On ne lâchera pas ", nous explique-t-il de sa grosse voix rocailleuse.

